هيئة الاستثمار الكويتية: لا صحة لتراجع اصول صندوق الثروة السيادية بل هناك نمو

هيئة الاستثمار الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:11 06/11/2017 حدث بتاريخ: 13:11 06/11/2017

نفت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الاثنين صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا حول تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية الذي يتم إدارته من قبلها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الأرقام والبيانات التي يتم تداولها هي تقديرات خارجية من جهات غير مطلعة ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة والذي عرض على مجلس الامة اثناء عرض الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2017 وكان الأعلى بتاريخ الكويت.

وأوضحت أنه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم لا يوجد تراجع في قيمة الأصول بل هناك نمو واضح مدعوم بأداء الهيئة.

يذكر أن أداء الهيئة العامة للاستثمار خاضع للتدقيق من الجهات الرقابية ويتم عرضه على مجلس الأمة الكويتي سنويا.