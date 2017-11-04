الكويت: اطلاق جماعة الحوثي صاروخا بالستيا تجاه الرياض تطور خطير وتحدي للمجتمع الدولي

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا والمحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:32 04/11/2017 حدث بتاريخ: 23:32 04/11/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن والذي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع اصابات.

مشيرا سموه الى ان هذا العمل العدائي الذي استهدف امن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية ومؤكدا تعاطف دولة الكويت مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على امنه سائلا سموه المولى تعالى ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق صاروخ بالستي فوق شمال مدينة الرياض قادما من اليمن مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

واعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن شديد الاستنكار لاطلاق صاروخ بالستي من اليمن باتجاه شمال الرياض.

وقال الغانم في برقية الى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ "نؤكد وقوفنا الكامل وتضامننا التام مع الاشقاء في المملكة في وجه تلك الاعمال العدائية المدانة بشدة".

واعرب الغانم عن التأييد الكامل لكل الاجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادة اراضيها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بان دولة الكويت قد تابعت بقلق واستياء بالغين الأنباء المتعلقة بإطلاق جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم السبت مستهدفا أمنها واستقرارها وترويع الآمنين فيها.

وأضاف المصدر بأن دوله الكويت وهي تستنكر وتدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم الذي يعد تطورا خطيرا وامعانا من تلك الجماعة في تحدي ارادة المجتمع الدولي وتجاهل المساعي الرامية للوصول الى الحل السياسي المنشود الذي ينهي هذا الصراع الدامي ويخلص اليمن وأبنائه من استمرار تداعياته الخطيرة ‏ ‏بما يمثله من تهديد للامن الاقليمي والدولي.

‏واختتم المصدر تصريحه ‏مؤكدا وقوف دولة الكويت التام والمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة اجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها متضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز من كل مكروه.