الكويت: طائرة عسكرية لنقل جرحى الزوار الكويتيين المصابين في العراق

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:37 03/11/2017 حدث بتاريخ: 14:37 03/11/2017

قالت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الجمعة ان دولة الكويت ارسلت طائرة عسكرية الى العراق لنقل جرحى الزوار الكويتيين الذين اصيبوا يوم امس في حادث سير جنوب العراق الى الكويت.

واوضح القنصل الكويتي في العراق رضا دشتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الطائرة ستهبط في مطار الناصرية الدولي بمحافظة (ذي قار) حيث يرقد الجرحى في احد المستشفيات بالمدينة.

واضاف ان الحكومة المحلية في (ذي قار) امنت عشر سيارات اسعاف لنقل الجرحى من مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية الى المطار غربها لينقلوا بعد ذلك الى مستشفيات دولة الكويت.

وبالنسبة لجثامين الضحايا اوضح دشتي انها ستنقل اولا الى كربلاء حيث ستجرى لهم مراسم تشييع بحضور ممثلين عن العتبتين الحسينيتين هناك ثم ينقلون بعد ذلك الى النجف ليدفنوا فيها.

وأوضح ان اجراءات التشييع والدفن ستتم بحضور وموافقة ذوي الضحايا الذين وصلوا من الكويت الى العراق في اوقات متفرقة يوم امس.

وكانت السفارة الكويتية اعلنت يوم امس الخميس مصرع خمسة كويتيين واصابة 13 اخرين بجراح اثر انقلاب مركبتهم على الطريق الدولي بين البصرة والناصرية وهم في طريقهم الى كربلاء للمشاركة في زيارة اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام.