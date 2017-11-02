الداخلية: التحقيق مع فرد الدورية التي تسببت بعرقلة حركة السير اثناء سحب مركبة واتخاذ اجراءات ضده

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:06 02/11/2017 حدث بتاريخ: 16:06 02/11/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إيضاحاً لمقطع الفيديو الذي تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ازدحام مروري بأحد الطرق في محافظة العاصمة بسبب سحب مركبة فوق أحد الأرصفة نتج عنه عرقلة حركة السير، ان ذلك جاء من خطأ فرد الدورية وقد تم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن ما حدث هو تصرف فردي لن يسمح بتكراره، معربة عن كامل تقديرها واحترامها للأخوة قائدي المركبات لما حدث من تأخير وتعطيل لهم وانه تم إعطاء تعليمات محددة لرجال الأمن بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.