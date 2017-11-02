العراق: وفاة خمسة كويتيين وإصابة عشرة آخرين في انقلاب باص بمدينة الناصرية
ذكر موقع نون الإخباري العراقي عن تعرض حافلة تقل كويتيين إلى حادث انقلاب على الطريق السريع قرب ناحية البطحاء غرب مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) أثناء توجهها من محافظة البصرة إلى محافظة كربلاء.
وذكر الموقع أن الحصيلة الأولية وفاة خمسة زوار كويتيين وإصابة عشرة آخرين إصابات مختلفة نقلوا على أثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.
الشرطة من جانبها هرعت لنقل المصابين و فتحت تحقيق بالحادث بعد إجراء الكشف الفني من قبل مديرية مرور ذي قار.