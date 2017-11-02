جانب من حادث انقلاب الباص

العراق: وفاة خمسة كويتيين وإصابة عشرة آخرين في انقلاب باص بمدينة الناصرية

ذكر موقع نون الإخباري العراقي عن تعرض حافلة تقل كويتيين إلى حادث انقلاب على ‏الطريق السريع قرب ناحية البطحاء غرب مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ‏أثناء توجهها من محافظة البصرة إلى محافظة كربلاء.‏

وذكر الموقع أن الحصيلة الأولية وفاة خمسة زوار كويتيين وإصابة عشرة آخرين إصابات ‏مختلفة نقلوا على أثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.‏

الشرطة من جانبها هرعت لنقل المصابين و فتحت تحقيق بالحادث بعد إجراء الكشف ‏الفني من قبل مديرية مرور ذي قار.

 