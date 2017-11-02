العراق: وفاة خمسة كويتيين وإصابة عشرة آخرين في انقلاب باص بمدينة الناصرية

جانب من حادث انقلاب الباص

كتب بواسطة: %s وكالة نون الاخبارية المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:11 02/11/2017 حدث بتاريخ: 14:12 02/11/2017

ذكر موقع نون الإخباري العراقي عن تعرض حافلة تقل كويتيين إلى حادث انقلاب على ‏الطريق السريع قرب ناحية البطحاء غرب مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ‏أثناء توجهها من محافظة البصرة إلى محافظة كربلاء.‏

وذكر الموقع أن الحصيلة الأولية وفاة خمسة زوار كويتيين وإصابة عشرة آخرين إصابات ‏مختلفة نقلوا على أثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.‏

الشرطة من جانبها هرعت لنقل المصابين و فتحت تحقيق بالحادث بعد إجراء الكشف ‏الفني من قبل مديرية مرور ذي قار.