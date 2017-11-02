الكهرباء: تقدم الكويت 18 مرتبة في محور الحصول على الكهرباء بحسب تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"

وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:42 02/11/2017 حدث بتاريخ: 11:43 02/11/2017

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تقدم الكويت 18 مرتبة في محور سهولة الحصول على خدمات الكهرباء بحسب تقرير " ممارسة أنشطة الأعمال 2018 " الصادر عن البنك الدولي.

وفي هذا الصدد صرح وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري عن اعتزازه وفخره بتقدم الكويت ب 18 مرتبة لتكون في المركز 96 هذا العام عوضاً عن المركز 102 في العام الماضي.

وأضاف بوشهري جاء هذا التصنيف على خلفية جهود الوزارة في دعم المبادرين وتسريع إمداد الشركات الجديدة بالكهرباء، إيماناً منا بواجب اختصار الدورة المستنديه لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتكون في المستقبل مركز مالي وتجاري.

وأوضح بوشهري جاء ذلك من خلال وضع مكتب خاص لوزارة الكهرباء والماء في الهيئة العامة للصناعة للتيسير على أصحاب الأعمال تقديم طلباتهم، وإعطاء إدارة التمديدات في الوزارة الصلاحية التامة في إنهاء معاملات إيصال التيار الكهربائي وتقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص، واستعجال إيصال التيار بمدة أقصاها ٥ أيام عمل.

ونوه بوشهري أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الكهرباء بشكل مستمر وبجودة عالية لما لها من أهمية في دعم استمرار الأعمال بنجاح أكبر، وأن هذه المرتبة لم تأتي من فراغ بل أتت بجهود العامين في وزارة الكهرباء والماء بقطاعاتها المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل توفير خدمة الكهرباء.