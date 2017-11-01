الأوقاف: نجحنا في إعادة تأهيل سجناء أسود الجزيرة والعائدين من غوانتانامو

مبنى الامانة العامة للاوقاف

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:40 01/11/2017 حدث بتاريخ: 14:40 01/11/2017

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن موقفها من تنظيم داعش الإرهابي واضح منذ نشأة هذا التنظيم وقامت بتحريم وتجريم كل الأفعال والأقوال التي أعلنها والجرائم التي ارتكبها ضد الأبرياء وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والدروس الدينية وخطب الجمعة التي كانت تكشف زيف أداء هذا التنظيم الإرهابي وقد أصدرت الوزارة منذ بداية ظهور هذا التنظيم وثيقة وسطية الإسلام ونبذ العنف تدعو إلى تحريم الذهاب إلى القتال في سوريا والعراق وقد تم تدريس هذه الوثيقة في المساجد كما قامت الوزارة في جميع قطاعاتها بتنفيذ البرامج والمشاريع لمواجهة فكر الغلو والتطرف والتحذير من أفكار داعش وتعزيز مفاهيم الوسطية وأخرها مشروع تحصين الذي أعلنت عنه الوزارة قبل أيام وهو مشروع لتحصين الشباب من هذا الفكر المنحرف كما أن مواجهة هذا الفكر أحد الأهداف الاستراتيجية في خطة الوزارة الاستراتيجية .

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رد على تصريح النائب صالح عاشور أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبدأ في متابعة أصحاب الفكر المتشدد بعد اتخاذ وزارة الداخلية لجميع إجراءاتها فلا علاقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإجراءات الأمنية بل دورها يختص في المعالجة الفكرية فقط وتصحيح المفاهيم والفتاوى والثوابت الدينية لدى أصحاب الفكر المتشدد وذلك من خلال برنامج إعادة تأهيلهم مرة أخرى والذي يكون على شقين الأول لمن يقضون عقوباتهم داخل السجن في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية فهناك برامج ودروس ومحاضرات نصح وإرشاد بالتعاون مع وزارة الداخلية أما الشق الثاني فيكون لمن انهوا عقوباتهم وخرجوا من السجن فيتم اخضاعهم إلى برنامج متابعة يقيم سلوكهم بعد خروجهم من السجن.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها قامت وفي وقت سابق وبالتعاون مع وزارة الداخلية وكلية الشريعة ووزارة الشئون من خلال بروتوكول تعاون بمتابعة المنتمين إلى ما يسمى بأسود الجزيرة أو العائدين من غوانتانامو وفق برنامج تأهيلي إصلاحي لهم لإعادة دمجهم في المجتمع ونجحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولله الحمد في كلتا المهمتين في تغيير فكر جميع المنتمين لهذا الفكر وهم داخل السجن ولهذا يأتي دورها مكملاً هذه المرة لهذه المهمة ولمتابعة من كان عائداً مما يسمى تنظيم "داعش" أو من أصحاب الفكر المتشدد وبالتعاون مع وزارة الداخلية كونها الجهة المسؤولة عن الجانب الأمني فعمل وزارة الأوقاف لا يتعدى برامج الإصلاح وإعادة التأهيل فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تقف صفاً واحداً مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.