أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة

صاحب السمو يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:10 01/11/2017 حدث بتاريخ: 14:10 01/11/2017

صدر صباح اليوم الأربعاء أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان يوم أمس الأول الاثنين قد شهد صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقد أكد سمو الشيخ جابر المبارك في كتاب الاستقالة الذي رفعه إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن حكومته المستقيلة عملت منذ تشكيلها قبل نحو عام "بكل إخلاص وتفان لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا".

وكانت الحكومة المستقيلة قد استبقت تصويتا نيابيا بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح بتقديم استقالتها إلى سمو الأمير على خلفية تقدم عشرة نواب الأسبوع الماضي بطلب لطرح الثقة بالوزير العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.