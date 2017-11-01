أمير البلاد: الكويت تستنكر العمل الاجرامي الذي وقع بجنوب منهاتن في نيويورك

أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:09 01/11/2017 حدث بتاريخ: 12:11 01/11/2017

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها مجددا سموه حفظه الله ورعاه موقف دولة الكويت الثابت لرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.