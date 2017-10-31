الكويت: الملاحة الجوية طبيعية وتوقف البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا بسبب الغبار

حالة الطقس المغبرّ في البلاد حالياً

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:20 31/10/2017 حدث بتاريخ: 10:20 31/10/2017

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي يشهدها الطقس في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مدى الرؤية الحالية يبلغ 800 متر مضيفة أن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي لم تتأثر بحالة الجو الحالية.

وأوضحت أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

في السياق أشارت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية على موقعها الإلكتروني إلى أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

من جهتها أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزيإن حركة الملاحة البحرية في الميناء متوقفة مؤقتا للمحافظة على سلامة السفن التجارية التي تؤم الميناء بالنظر إلى عدم استقرار الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر بسبب الغبار.

ولفت العنزي إلى أن هناك سفينتين في حالة الانتظار تمهيدا للدخول مشيرا إلى أن الطواقم الفنية لمؤسسة الموانئ في برج مراقبة الشويخ في حالة رصد للطقس على مدارالساعة بمتابعة محطات رصد الطقس التابعة للمؤسسة في القفص الجنوبي.

وأعرب عن الأمل في استقرار حالة الطقس في الساعات المقبلة واستئناف حركة الملاحة البحرية مباشرة متى كانت عوامل الطقس في الحد الآمن لسلامة الملاحة.