المبارك في كتابة الاستقالة: عملنا بكل تفان .. الغانم: لن ادعو لجلسات لحين التشكيل الجديد

سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد يستقبل الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف ظهر اليوم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:34 30/10/2017 حدث بتاريخ: 15:34 30/10/2017

استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر السيف ظهر اليوم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حيث رفع الى مقام سموه حفظه الله الكتاب التالي:

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم امير دولة الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد تفضلتم سموكم حفظكم الله ورعاكم واصدرتم امركم السامي وكلفتموني بحمل مسؤوليات العمل الوزراي للنهوض بالبلاد تحقيقا للتنمية الشاملة ثم صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 وتعديلاته بالتشكيل الوزراي متضمنا تكليف اخواني الوزراء بحمل الامانة وبمواجهة التحديات الكثيرة لها وهي امانة عظيمة ومسؤولية جسيمة قبلناها مقدرين ثقة سموكم الغالية حفظكم الله ورعاكم متطلعين الى خدمة وطننا الغالي ومصلحته ومعاهدين الله ثم انفسنا على ان نكون اهلا لهذه الثقة لاداء الواجبات وما كلفننا به على الوجه الذي يرضي الله ثم سموكم واهل الكويت الغالين.

ويشهد الله على اننا منذ تكليفنا عملنا بكل اخلاص وتفان لتحقيق طموحات وامال اهل الكويت جميعا مؤدين اعمالنا بالامانة والصدق ومنفذين لتوجيهات ونصائح سموكم السديدة بضرورة التعاون المثمر والبناء مع مجلس الامة من اجل تحقيق الغايات الوطنية المنشودة والحرص على مصلحة الوطن وفتح صفحة جديدة ترتقي لمستوى الامال والطموحات التي يعلقها علينا اهل الكويت.

وفي ضوء ما تفضلتم به سموكم حفظكم الله ورعاكم من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة وما أكدتم عليه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل بما يستوجب العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة.

لذلك نرفع لسموكم حفظكم الله ورعاكم استقالة الحكومة للتفضل بما ترونه سموكم وفق حكمتكم المعهودة وثاقب رؤيتكم.

سائلين المولي جلت قدرته أن يحفظ الكويت ويحفظكم يا صاحب السمو قائدا لمسيرتنا وسدد على دروب الخير خطاكم لكل ما فيه مصلحة الكويت وشعبها الكريم.

وتفضلوا سموكم بقبول خالص التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واصدر حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء امرا اميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء.

واليكم نص الامر الاميري..

امر اميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 1 ربيع الاول 1438 هجري الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 ميلادي بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة وتعديلاته

- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع الينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

امرنا بالاتي:

مادة اولى

تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزراء الجديدة.

مادة ثانية

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية.

امير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف : 10 صفر 1439 هجرية

الموافق : 30 اكتوبر 2017 ميلادية.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين انه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة.

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة "أبلغت قبل قليل رسميا بتقديم الحكومة استقالتها وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة".

وذكر انه سيعلن "هذا الأمر في بداية جلسة الغد ومن ثم سيرفع الجلسة".