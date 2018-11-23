الوحدة الطلابية: الهيئتان التنفيذية والادارية رفضتا رقابة "المحامين" وتستر على عمليات تزوير

منسق قائمة الوحدة الطلابية محمد العتيبي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: التعليم العالي نشر بتاريخ: 15:21 23/11/2018 حدث بتاريخ: 15:21 23/11/2018

قال منسق قائمة الوحدة الطلابية محمد العتيبي بأن هناك أقل من 12 ساعة تفصلنا عن موعد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك، لا تزال الهيئة الإدارية للاتحاد بقيادة قائمة المستقبل الطلابي والهيئة التنفيذية لم تسلم كشوفات الطلبة المسجلين إلى مناديب القوائم لمراجعتها والتدقيق عليها.

وحذّر العتيبي بأن هناك مخطط يستهدف نزاهة الانتخابات ويهددها، فليس من المعقول أن يستمر تسجيل العضويات لمدة 6 أيام بالمقابل يستمر التدقيق لأكثر من 23 يوماً، واتهم الهيئة التنفيذية بالتستر على عمليات تزوير وادخال بيانات لطلبة بعد المدة المخصصة للتسجيل الذي انتهت يوم الأربعاء 31 أكتوبر، مستشهداً بذلك رفض الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية للسماح لأعضاء جمعية المحامين الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات رغم أنها جهة اختصاص.

وختم محمد العتيبي حديثه بالقول إن مثل تلك الممارسات الرخيصة والمرفوضة يجب أن توقف فوراً، ويجب الكشف عن النظام الآلي للتسجيل للتأكد من صحة تسجيل كافة العضويات، فنحن اليوم لا نثق بالهيئة التنفيذية التي لا تزال تماطل في تسليم العدد النهائي للكشوف وعدد اللجان، وقد سبق أن تلاعب الهيئة التنفيذية بالكشوفات في انتخابات 2009 وانتخابات 2017، نحن اليوم نواجه تيار سياسي يلقي بظلاله وضلاله على العملية الانتخابية خوفاً من اقصائه على يد طلبة وطالبات أمريكا، وأن قائمة الوحدة الطلابية مستعدة للتصدي لهم بكل حزم وقوة.