بلدية الكويت: الطلب من "الخدمة المدنية" 400 موظف كويتي بعد الاستغناء عن الوافدين

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:19 30/06/2020 حدث بتاريخ: 14:20 30/06/2020

طلبت بلدية الكويت من ديوان الخدمة المدنية توفير عدد 400 موظف وموظفة من الكويتيين بجميع التخصصات في مجموعات الوظائف المختلفة لسد النقص بعد قرارات انهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انها قامت مؤخرا باصدار قرارات الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين الوافدين تنفيذا لسياسة الاحلال وتكويت الوظائف وصولا للاعتماد على الكوادر الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تطبيقا لرؤية توظيف الكويتيين محل الوافدين.

واوضحت انها قامت بتسليم قرارات انهاء الخدمة إلى الموظفين المستغنى عن خدماتهم لاستكمال اجراءات انهاء الخدمة مشيرة إلى أن أعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين تفوق الأعداد المطلوبة من قبل الديوان تنفيذا لسياسة الاحلال.

وبينت ان مدير عام البلدية أحمد المنفوحي خاطب الديوان لتوفير مهندسين كويتيين وتعيينهم بشكل فوري كما طلب توفير بدائل عن الموظفين الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في وظائف مختلفة سواء المالية والاقتصادية والقانونية وتقنية ونظم المعلومات اضافة إلى الوظائف الهندسية لسد النقص في هذه الوظائف.

وأكدت أنها تسعى إلى تطوير العمل والاعتماد على نهج جديد لبناء كويت المستقبل عبر خطوات فاعلة تنسجم مع هذه المرحلة وتداعياتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار من خلال تكويت الوظائف في البلدية بكافة التخصصات.