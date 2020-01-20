"البلدية" تطلب صرف بدل ضوضاء للعاملين في وظائف حفار قبور ومغسل موتى

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 16:09 20/01/2020 حدث بتاريخ: 16:09 20/01/2020

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العراده بأن البلدية ‏خاطبت ديوان الخدمة المدنية بكتابها رقم (647) المؤرخ في 19/1/2020 لصرف بدل الخطر ‏والتلوث والضوضاء للعاملين في وظائف حفار قبور ومغسل موتى وسائق نقل الموتى في إدارة شؤون ‏الجنائز. ‏

وأضاف العراده إن العاملين في إدارة شؤون الجنائز يقومون بأعمالهم بجهد وتفان سواء الذين ‏يقومون بحفر القبور أو مغسلي الموتى وأيضا سائقي نقل الموتى الأمر الذي يتطلب معه صرف بدلات ‏نظير جهودهم وإخلاصهم في عملهم، وأن البدل المطلوب منحه هو 35 دينار لكل بدل من البدلات المذكورة، ‏وذلك حسب قرار الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012.‏

وقدم العراده جزيل الشكر إلى وزير شؤون البلدية وليد الجاسم و‏مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي وقيادات البلدية الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ‏أنواع الدعم والتشجيع لجميع العاملين في البلدية من أجل خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالعمل.‏

وذكر إن النقابة لن تدخر أي جهد أو مساعي لدى كل الجهات المعنية لدى ديوان الخدمة ‏المدنية حتى يرى هذا المطلب النور.