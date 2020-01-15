البلدية: الانشطة التجارية والصناعية غير مشمولة بعقود النظافة

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:44 15/01/2020 حدث بتاريخ: 14:44 15/01/2020

شدد نائب المدير العام لشئون الخدمات ورئيس لجنة النظافة العامة خلف مسعود المطيري في تصريح صحفي له على أصحاب الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والإستثمارية والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والشعبية ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والمصانع والمؤسسات الخاصة ذات الصبغة التجارية والمحلات العامة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ومحلات الأغذية والمحلات والمخازن التجارية بضرورة الإلتزام بوضع حاويات تجارية خاصة لتجميع النفايات الناتجة عن مزاولة أنشطتها ونقلها أولا بأول إلى مواقع معالجتها المحددة من قبل البلدية.

وأوضح المطيري بإنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوي الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية الغير مشمولة بعقود النظافة العامة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وعدم إلتزام أصحاب تلك الأنشطة بوضع حاويات ونقل المخلفات الناتجة عن مزاولة أنشتطهم إلى مواقع معالجتها.

ودعا المطيري أصحاب جميع تلك الأنشطة بضرورة الإلتزام والتعاون مع البلدية للوصول إلى الهدف المنشود وهو رفع مستوى النظافة بمختلف المناطق بجميع المحافظات، مؤكدا على تكثيف الجولات التفتيشية بجميع المحافظات على تلك الأنشطة وتحرير مخالفات للجهات الغير ملتزمة لأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008.