البلدية: المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية لا تخضع لعقود النظافة

عمال البلدية

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 0:06 18/10/2019 حدث بتاريخ: 0:14 18/10/2019

أكدت بلدية الكويت بأن منطقة الري تعتبر منطقة صناعية لا تخضع لعقود النظافة سواء السابقة او الجديدة.

واوضحت أنها غير مسؤولة حاويات تجميع النفايات ورفعها امام المحال في المناطق الصناعية او في المجمعات السكنية والاستثمارية التجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والتي يلتزم أصحابها بنقل نفاياتهم بوسائلهم الخاصة طبقا للأنظمة المعمول بها في دولة الكويت.

وبينت بأن فريق نظافة بلدية محافظة العاصمة قام بتحرير مخالفات بحق اصحاب المحلات بمنطقة الري وفرض الغرامات وإلزامهم بعدم تكرار المخالفه فيما يخص تراكم القمامة امام تلك المحال.