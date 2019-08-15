الوزير الشعلة: الزام البلدية متابعة الاعلانات المنافية لأحكام الشريعة

وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:09 15/08/2019 حدث بتاريخ: 11:09 15/08/2019

أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الخميس تعميم وزاري كلف بموجبه الجهاز التنفيذي القيام بمتابعة إلتزام شركات الدعاية والاعلان سواء المتعاقدة مع بلدية الكويت أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية او الخاصة بعدم إقامة اي اعلان محتوى مادته يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة أو يمس الوحدة الوطنية.

وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية وأحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات وتعديلاته وسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال اي شركة تضع اعلانات مخالفة .