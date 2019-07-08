بلدية الكويت: إخلاء 20 عقارا من (العزاب) بالسكن الخاص والنموذجي

جانب من الحملة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:05 08/07/2019 حدث بتاريخ: 15:07 08/07/2019

قالت بلدية الكويت اليوم الإثنين إن حملة (اطمئن) التوعوية الهادفة للحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي حققت العديد من النجاحات في أسبوعها الأول إذ أسفرت عن إخلاء 20 عقارا من العزاب بعد استجابة ملاكها.

وذكرت (البلدية) في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة أن الحملة أسفرت كذلك تحرير 47 محضر سكن عزاب وتوجيه 320 إنذارا بملصق إخلاء وقطع التيار الكهربائي عن 43 منزلا مخالفا.

وأوضحت أن جولات الفرق التابعة تسير وفق الخطة الموضوعة وطبقا للجدول الزمني المحدد مع مواصلة تلقيها بلاغات وجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية النموذجية.

وأضافت أنها تتعامل بشكل جاد مع البلاغات سواء عن طريق الخط الساخن رقم (139) أو حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وأفادت بأن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة للحد من ظاهرة سكن العزاب وآثارها السلبية اجتماعيا وأمنيا وخدماتيا.

ودعت (البلدية) المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات المختصة التابعة لها والإبلاغ عن حالات وجود سكن عزاب في المناطق السكنية وذلك لاتخاذ الإجراءات الرقابية وتنفيذ الإخلاء تطبيقا للقوانين التي تحظر السكن في هذه المناطق.

وكانت بلدية الكويت أعلنت الإثنين الماضي إنطلاق حملة (اطمئن) التوعوية وطرح 124 إعلانا توعويا في محافظات البلاد الست بغية الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.