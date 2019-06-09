البلدية: دفن الجنائز 9 صباحاً وبعد صلاة العصر والعشاء

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:12 09/06/2019 حدث بتاريخ: 11:19 09/06/2019

أكد مدير إدارة شئون الجنائز ببلدية الكويت د. فيصل عبدالكريم العوضي في تصريح أنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال فترة الصيف في التاسعة صباحاً وبعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء.

وأشار د. العوضي بأن الادارة قامت بتوفير جميع مايلزم من إضاءة كافية ليلاً وخاصة عند صالات التعزية ومواقف السيارات المحيطة بها.