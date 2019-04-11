بلدية الكويت: توفير 11 سيارة حديثة لنقل الجنائز من المستشفيات إلى المراكز الحدودية

السيارات الحديثة لنقل الجنائز من المستشفيات والمراكز الصحية إلى المراكز الحدودية البرية والجوية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 12:31 11/04/2019 حدث بتاريخ: 13:01 11/04/2019

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس توفيرها 11 سيارة حديثة لنقل الجنائز من المستشفيات والمراكز الصحية إلى المراكز الحدودية البرية والجوية.

وأكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الدكتور فيصل العوضي في بيان صحفي حرص الإدارة على تقديم جميع الخدمات بكل يسر لأهالي المتوفين سواء من المواطنين والمقيمين.

وأضاف العوضي أن مركز نظم المعلومات بالبلدية سيتولى تعميم أسماء المتوفين على الجهات ذات الصلة تفاديا لأي تاخير يطرأ على استكمال الإجراءات والمعاملات التي تخص المتوفي أو ورثته.

وأوضح أنه في حالة الاستفسار عن الجنائز أو مواعيد الدفن فضلا عن مواقع المقابر يمكن التواصل عن طريق تطبيق جنائز الكويت من خلال نظام الأبستور وأجهزة الأندرويد الخاص بإدارة شؤون الجنائز بالبلدية الذي أطلقته شهر مارس الماضي.

وأثنى على إدارة الخدمات العامة بالبلدية وكل القائمين والعاملين فيها لتسهيل كل الإجراءات في إنجاز عقد شراء وتجهيز تلك السيارات.