البلدي: تخصيص موقع دائم لمقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية

جلسة المجلس البلدي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:12 18/12/2018 حدث بتاريخ: 14:12 18/12/2018

وافق المجلس البلدي الكويتي في جلسته الاعتيادية برئاسة أسامة العتيبي اليوم الثلاثاء على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تخصيص موقع دائم للمقر الرئيسي للهيئة بمساحة 30 الف متر مربع في منطقة أبو فطيرة الحرفية الخدمية بمحافظة مبارك الكبير.

ووافق المجلس على طلب وزارة التربية تغيير استعمال روضة موسى بن نصير الحكومية والواقعة ضمن منطقة خيطان لتصبح مدرسة حكومية متوسطة.

كما وافق المجلس على عمل دوارين في منطقة الرميثية شارع ناصر المبارك اضافة لعمل مدخل ومخرج لمنطقة السلام فيما رفض عمل دوار بمنطقة الزهراء بين الشارع وشارع محاذاة جمعية الزهراء بين القطعتين الرابعة والخامسة.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة اعتماد السور الأمني المحيط بمنطقة الشدادية الصناعية فيما اعاد طلب الإدارة العامة للطيران المدني الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي الى لجنة الفروانية.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد براك الشلاحي بمنطقة العارضية الحرفية اضافة لاستحداث مدخل لمنطقة الشويخ الصناعية على الدائري الرابع والموافقة على زيادة ارتفاع مباني فرع بلدية الكويت المحافظة العاصمة بمنطقة الشويخ الثانية.

واحال المجلس عددا من الطلبات الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت منها موضوع الألغام التي كشفت عنها السيول لاعداد دراسة وطلب إلغاء جميع تفويضات المجلس البلدي للجهاز التنفيذي.

وصادق المجلس على محاضر اجتماعات لجان محافظات مبارك الكبير وحولي والعاصمة والفروانية ومحضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.