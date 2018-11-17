البلدية: تأجيل البدء في موسم التخييم حتى اشعار آخر بناء على توصية "الدفاع المدني"

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:16 17/11/2018 حدث بتاريخ: 14:16 17/11/2018

قررت بلدية الكويت تأجيل البدء في موسم التخييم حتى اشعار آخر بناء على توصية لجنة الدفاع المدني والتي تشمل عدة جهات حكوميه منها وزاره الداخلية ووزاره الدفاع والبلدية وغيرها.

وقد عقدت اجتماعها امس الجمعة وايضا على طلب مجلس اداره الهيئه العامه للبيئة - وذلك نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من هطول امطار غزيرة أدت الى انجراف وانزلاق التربة في بعض مناطق التخييم وظهور مخلفات عسكريه وكذلك تجمع للمياه في البعض الاخر كما تم انهيار لبعض الطرق المؤدية الى مواقع التخييم.

ونوهت البلدية انها سوف تعلن عن البدء في ترخيص المخيمات الربيعيه حال استقرار الظروف المناخيه وتجاوز ما خلفته من آثار على ان يتم التعويض عن الفترة التي تم تاجيلها بتمديد موسم التخييم، وناشدت الجميع بالتقيد بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة.