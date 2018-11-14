بلدية الكويت: تأجيل موسم التخييم الربيعي إلى 18 الجاري لسوء الأحوال الجوية

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 13:58 14/11/2018 حدث بتاريخ: 14:06 14/11/2018

أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء تأجيل فتح باب الترخيص والحجز الإلكتروني للمخيمات الربيعية الذي كان مقررا يوم غد الخميس إلى يوم الأحد المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري وذلك لسوء الأحوال الجوية.

ودعا نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء ورئيس لجنة المخيمات الربيعية المهندس فهد الشتيلي في بيان صحفي أصحاب المخيمات إلى معاينة موقع المخيم على الطبيعة للتأكد من خلوه من أي معوقات قبل القيام بإجراءات الترخيص.

وقال الشتيلي ان البلدية حددت 18 موقعا بمساحة 616 كيلو مترا مربعا موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مبينا ان اصحاب طلبات الترخيص يمكنهم تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم عبر الموقع الالكتروني.

وأوضح أن البلدية أقامت هذا العام ثلاثة مواقع للخدمات العامة تشتمل على نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم مشددا على أن البلدية لن تسمح بإقامة مخيمات ربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.

وأضاف ان البلدية اشترطت عدم جواز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد الى جانب ان لكل ترخيص مساحة محددة تصل الى 1000 متر مربع بحد أقصى وبرسوم قدرها 50 دينارا نحو (150 دولارا) لا يتم استردادها فضلا عن سداد رسوم تأمين مؤقت 300 دينار (نحو ألف دولار) يتم استردادها بعد نهاية موسم التخييم.