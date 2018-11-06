البلدية: تقديم الدعم لكافة الجهات الحكومية لسحب مياه الأمطار المتراكمة
قامت بلدية الكويت متمثلة بأجهزتها الرقابية وفرق الطوارئ بتقديم كافة الدعم والمسانده للجهات الحكوميه المختصة من خلال توفير الآليات و المعدات و العماله اللازمه لسحب مياه الأمطار المتراكمة في الطرق .
واضافت البلدية بأنها قد قامت بإزاله جميع مخلفات الأمطار من الطرق و الساحات و الميادين .
ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود اى شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي.