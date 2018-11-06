البلدية: تقديم الدعم لكافة الجهات الحكومية لسحب مياه الأمطار المتراكمة

جانب من حملة البلدية

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 12:20 06/11/2018 حدث بتاريخ: 12:20 06/11/2018

قامت بلدية الكويت متمثلة بأجهزتها الرقابية وفرق الطوارئ بتقديم كافة الدعم والمسانده للجهات الحكوميه المختصة من خلال توفير الآليات و المعدات و العماله اللازمه لسحب مياه الأمطار المتراكمة في الطرق .

واضافت البلدية بأنها قد قامت بإزاله جميع مخلفات الأمطار من الطرق و الساحات و الميادين .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود اى شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي.