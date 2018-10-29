المجلس البلدي: الموافقة على تخصيص مواقع لاستراحات بالطرق السريعة وانشاء ممشى في قرطبة

جانب من جلسة مجلس البلدي حول دراسة تخصيص مواقع جديدة على طرق السفر السريعة الجديدة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:00 29/10/2018 حدث بتاريخ: 15:00 29/10/2018

وافق المجلس البلدي خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أسامة العتيبي على دراسة تخصيص مواقع جديدة على طرق السفر السريعة الجديدة كاستراحات عامة للمسافرين بخدمات محدودة.

ووافق المجلس ايضا على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مبنى مركز المواصلات السلكية واللا سلكية بمنطقة القبلة القطعة التجارية العاشرة.

كما وافق على إنشاء ممشى في منطقة قرطبة في القطعتين (2) و(3) على طريق الشيخ زايد آل نهيان (الدائري الخامس) وعلى تنفيذ المخارج المعتمدة للدوار الواقع بين منطقتي الصباحية والمنقف والذي تم انشاؤه مؤخرا.

وقرر الموافقة ايضا على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمنطقة شرق.

ومن جانب آخر صادق المجلس على عدة محاضر وهي محضر اجتماع لجنة مراجعة قرارات اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي ومحضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة ومحضر اجتماع لجنة محافظة مبارك الكبير.

كما صادق على توصيات ورشة عمل الشكاوى والاعتراضات بعنوان اختلال التركيبة السكانية في السكن الخاص (سكن العزاب) والتي اوصت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ اللوائح والقوانين الحالية بأسلوب أكثر فاعلية وتفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها.

واوصت اللجنة التي صادق المجلس عليها بتقييم مدى القصور والانجاز في كل محافظة من محافظات الدولة والجهات المعنية بذلك وتوفير مدن عمالية جديدة بالاضافة الى المدن العمالية الموجودة سابقا إذ ان استيعاب المدن المتواجدة حاليا لا يكفي الا 20 ألف عامل فقط.

كما اوصت بتوفير الخدمات الاساسية للمدن العمالية المستشفيات والمخافر والمطافي اضافة لتوفير وسائل النقل الجماعي المناسب لنقل العمال من مساكنهم الى اماكن عملهم.