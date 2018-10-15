"البلدي": رفض نقل مباني "الداخلية" من منطقة الجابرية الى منطقة بديلة

جلسة المجلس البلدي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:06 15/10/2018 حدث بتاريخ: 14:06 15/10/2018

رفض المجلس البلدي الكويتي اليوم الاثنين نقل مباني وزارة الداخلية (المرور وتنفيذ الأحكام والفحص الفني) الواقعة بمنطقة الجابرية إلى موقع بديل خارجها.

وصادق المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة أسامة العتيبي على عدة طلبات منها إعداد تقرير حول طلب اتحاد الجمعيات الاستهلاكية تأجير مبنى مقر (الاتحاد) في منطقة حولي.

ووافق على إضافة نشاط مكتب (تدقيق حسابات) ضمن الأنشطة المسموح بها للمسكن الاستثماري و كذلك طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإضافة مواقع مركبات تجارية متنقلة.

وأحال إلى اللجنة القانونية كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن قرار المجلس رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

كما وافق على تخصيص موقع مقترح لمحطة تحويل كهرباء رئيسية متوسطة الجهد بمنطقة الفروانية إضافة إلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص موقع مواقف سيارات لمركز تحفيظ القران الكريم عبد العزيز النغيمشي بمنطقة الصليبية.

من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في كلمة على هامش الجلسة إن "بلدية الكويت بصدد عمل دراسة لتعديل لوائح البناء لتتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية والمخطط الهيكلي الرابع".

وأوضح المنفوحي أن هذه الدراسة ستكون جاهزة خلال شهرين وسيتم رفعها إلى المجلس البلدي لإبداء الرأي فيها ووضع تصوراته ذات الصلة.