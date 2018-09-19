البلدية: ابعاد عمال النظافة المتسولين وتغريم الشركات التابعة لها

مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:40 19/09/2018 حدث بتاريخ: 14:40 19/09/2018

صرح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بأنه سوف يتم ابعاد اي عامل يقوم بالتسول أو أعمال مخالفة للنظام العام من عمال شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات، مشيرا إلى أنه تم إخطار شركات النظافة بجميع المحافظات بهذه الإجراءات.

وأضاف المنفوحي بأنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية إعتبارا من يوم الأحد القادم بالتعاون مع اللجنة الرباعية المتمثلة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وذلك للحد من تفشي ظاهرة تسول عمال النظافة والتي تؤثر سلبا على المظهر الحضاري للبلاد.

واختتم المنفوحي بأن البلدية حريصة كل الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى جانب ابراز المظهر الحضاري للبلاد بأبهى صورة.