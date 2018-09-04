البلدية: تدشين المرحلة الثانية بتسليم حدود العقار من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 12:52 04/09/2018 حدث بتاريخ: 12:52 04/09/2018

أكدت بلدية الكويت على أن المرحلة الأولى للنظام الإلكتروني الخاص بشأن إستخراج تراخيص البناء و إيصال التيار الكهربائي قد إكتمل في جميع أفرعها في المحافظات، مشيرة الى تقديم أفضل الخدمات للمراجعين لتلبية رغباتهم وتسهيلا لهم في اجراءات استخراج تراخيص البناء للعقار السكني و الاستثماري و التجاري، مشيرة إلى أنها ستدشن المرحلة الثانية لهذا المشروع والذي سيبدأ بتسليم حدود العقار من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة من قبلها في أكتوبر القادم والتي ستساهم بشكل أكبر في سرعة انجاز المعاملات للمراجعين.

وأوضحت البلدية بأن الطفرة النوعية التي حدثت خلال فترة وجيزه في التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني ساهم في سرعة انجاز إصدار تراخيص البناء لافتة إلى أن هذة المعاملات التي كانت تسغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر في أروقه و إدارات البلدية للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص باتت تنجز خلال ثلاثة أيام.

وبينت البلدية نجاح المرحلة الأولى في اصدار تراخيص البناء و إيصال التيار الكهربائي في جميع أفرعها بالمحافظات إلكترونيا , مؤكدة على النهج الذي انتهجته لن تتراجع عنه في تسريع وتيره استخراج كافة المعاملات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للجمهور.