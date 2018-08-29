البلدية: إزالة تعديات بمنطقة كبد على مساحة 100 الف متر مربع

جانب من حملة البلدية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 13:44 29/08/2018 حدث بتاريخ: 14:01 29/08/2018

كشفت بلدية الكويت عن استكمال الحملات الميدانية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بغرض التشوين بدون ترخيص موضحة بأن الجولة التي نفذها فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب مدير عام البلدية بالتعاون مع قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية الفروانية و فريق طوارئ بلدية الأحمدي وإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية صباح اليوم بحضور مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لإزالة تعديات بمنطقة كبد تمثلت في تشوين غير مرخص من قبل بعض الأشخاص قاموا بتأجيرها بالباطن بمساحة 100 الف م 2تضمنت أنشطة مختلفة كورش ومخازن فضلا عن إكتشاف آبار إرتوازية على أراضي الدولة.

وأشارت البلدية إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالإستعانة بقوة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة لتحرير محاضر مخالفات لافتة إلى إنه سيتم إستدعاء صاحب التشوين الذي تواري عن الأنظار من قبل وزارة الداخلية.

وأوضحت البلدية بأنها ماضية قدما في إزالة آية تعديات على أملاك الدولة تنفيذا للقرار الذي أصدره مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بإزالة أي منشأة مقامة على أملاك الدولة

بدون ترخيص ومؤكدة على أن الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات تتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المخالفين مشيرة في هذا الصدد إلى أن الجولة أسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 100 الف م2 وجاري رفع وإزالة المخلفات الناجمة عن تلك التعديات.