البلدية: توجية 10 إنذارات للقسائم الصناعية المخالفة في الري

جانب من حملة البلدية

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 10:34 01/07/2018 حدث بتاريخ: 10:34 01/07/2018

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تشنها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة.

وقامت بتنفيذ حملة على القسائم الصناعية بمنطقة الري تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها الادارة تحت شعار#تواصل_معنا والتى تهدف إلى إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والاعلانات بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين وكل مايشغل الطريق سواء استغلال مساحة دون ترخيص او سيارات مهملة فضلا عن متابعة شركات النظافة ومدي التزامها بتطبيق العقود بينها وبين البلدية إلى جانب متابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالاضافة إلى الكشف على القسائم الصناعية للتأكد من التراخيص.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالتكليف عبد الله القلاف بأن الحملة التي شنها المفتشين كان هدفها التأكد من التراخيص الممنوحة، مؤكداً على أنه تم توجيه 10 انذارات للقسائم الصناعية بمنطقة الري وذلك لقيام أصحابها بعمل تعديلات بالعقارات دون الحصول على تراخيص فضلا عن غلق الفراغات بالقسائم.

كما ناشد القلاف أصحاب القسائم الالتزام بالمساحات المرخصة لهم وعدم عمل أي تعديلات دون ترخيص تجنباً للمسائلة القانونية، لافتاً إلى أن المفتشين لن يتهاوون في تطبيق اللوائح بكل حزم على المخالفين.