بلدية الكويت: السماح بدفن الجنائز ليلا برمضان لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

السماح بدفن الجنائز ليلا برمضان لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 16:21 27/05/2018 حدث بتاريخ: 16:21 27/05/2018

قالت بلدية الكويت اليوم الاحد انها سمحت بدفن الجنائز ليلا في شهر رمضان المبارك نظرا لارتفاع درجات الحرارة نهارا حرصا على تيسير الخدمات والتخفيف على المشيعين وأهالي المتوفين.

وأوضح مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي ان مواعيد تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها في شهر رمضان ستكون في العاشرة صباحا وبعد صلاة العصر وفي العاشرة مساء.

وأشار العوضي الى ان الادارة قامت بتوفير جميع مايلزم من إضاءة كافية ومظلات مكيفة إلى جانب توفير عيادة صحية وسيارة اسعاف بالتعاون مع وزارة الصحةالتي تتواجد يوميا طوال شهر رمضان في فترة الدفن عصرا.