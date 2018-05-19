البلدية: اخلاء 55 منزل من العزاب في محافظة العاصمة بناء على شكاوى

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 16:48 19/05/2018 حدث بتاريخ: 16:49 19/05/2018

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعامل مع العديد لشكوي سكن العزاب طبقا لمرسوم قانون 125 لسنة 2008، لافتة إلى أن تم إخلاء 55 منزل من العزاب تزامنا مع حملة #تواصل_معنا التى أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي بأن مفتشي الفريق قاموا بالتعامل مع 208 شكوي لسكن عزاب، مضيفا بأنه تم البحث والتحري عن 130 منزل وتم الرد على 22 منزل بانهم عوائل ولم يتم الرد على 108 منزل، لافتا بأنه تم إخلاء 55 منزل من العزاب طبقا لمرسوم بقانون 125 لسنة 2008 .

وأختتم العنزي تصريحه مناشداً الجميع بالالتزام باللوائح وأنظمة البلدية، مؤكداً على أن المفتشين سيطبقون اللوائح بكل حزم دون تهاون على المخالفين.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات الجمهور في حالة وجود أى شكوي تتعلق بالعزاب التوجه فوراً لفرع بلدية المحافظة التابع لها المنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.