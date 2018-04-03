"البلدية" ترفض تحويل منتزه أبوحليفة إلى "السكنية" و"الزراعة" طلبت استرجاع الأرض

بلدية الكويت

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:46 03/04/2018 حدث بتاريخ: 11:46 03/04/2018

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن موقع منتزه أبوحليفة، البالغة مساحته 650 ألف متر مربع، والذي قدمته الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى بلدية الكويت لتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويله إلى نحو 2500 وحدة، لن يُسلَّم إلى «السكنية».

وبينت المصادر أن إدارة المخطط الهيكلي رفضت تحويل تلك الأرض من زراعية إلى سكنية خاصة، لاسيما أن المخطط صدر بمرسوم أميري، ولا تستطيع تغييره، إلى جانب أن آراء «الزراعة» في هذا الصدد مازالت متضاربة.

وأوضحت أن المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي تسلم خلال شهر واحد كتابين من الهيئة؛ أحدهما يفيد بتنازلها عن الأرض لـ«السكنية»، والآخر تطلب فيه استرجاعها.

وقالت إن البلدية تسلمت أكثر من 30 شكوى من أصحاب المنازل المجاورة لتلك الأرض يرفضون فيها رفضاً باتاً تحويلها إلى منطقة سكنية، ويطالبون بإبقائها منتزهاً سياحياً ترفيهياً يخدم أبناء المنطقة.