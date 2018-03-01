علي الموسى: نجاح المشروعات الصغيرة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني

عضو المجلس البلدي السابق المهندس علي الموسى

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 10:01 01/03/2018 حدث بتاريخ: 10:01 01/03/2018

شدد عضو المجلس البلدي السابق المهندس علي الموسى ضرورة الاهتمام في الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لإنجاز مشاريعهم التي ستنعكس إيجابا علي الاقتصاد الوطني.

وقال الموسى في تصريح صحفي أن الدولة وأجهزتها المختلفة معنية في توفير الأرض الخصبة للشباب لانجاز مشاريعهم المختلفة، مشيرا إلي أن الكثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات بإمكانها الاعتماد علي هذه الفئة في المجتمع لإبراز جهودها من خلال الأعمال التي يقومون بها لصالح الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمتلك أراض كثيرة في المناطق السكنية سواء كانت القديمة أو الجديدة ولم تقم بإنشائها لعدم وجود الميزانية الكافية، مشيرا إلي انه بإمكان الهيئة طرح الحدائق المزمع إنشاؤها علي هؤلاء الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها من خلال إقامة مشاريعهم وبالمقابل قيامهم بالتكفل في صيانة هذه الحدائق.

وأوضح الموسى أن فئة الشباب لديها أفكار جديدة وبإمكانهم أن ينفذوها في حال وجدوا الدعم الكافي والموقع المناسب مؤكدا أن تسليم الحدائق العامة لهذه الفئة لتنفيذ أفكارهم يعتبر الخطوة الأولي في طريق نجاح هؤلاء الشباب في ظل وجود رقابة من الهيئة علي الحدائق حتى لا يتم إهمالها.

وقال أن هناك أراض أخرى مخصصة لمراكز الشباب في المناطق السكنية وبإمكان الهيئة العامة للشباب طرحها علي أصحاب المشروعات الصغيرة لاستثمار بعض المواقع فيها من اجل المصلحة العامة لكلا الطرفين.