لجنة "البلدي": تغيير مسمى مدينة جنوب المطلاع الى "المطلاع السكني"

الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:35 08/02/2018 حدث بتاريخ: 11:35 08/02/2018

وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماعها برئاسة المهندس محمد بوشهري على تغيير مسمى (مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني) ليصبح بعد التغيير (مدينة المطلاع السكنية).

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن اللجنة وافقت في اجتماعها مساء أمس الأربعاء على طلب شركة البترول الكويتية الوطنية التنازل عن تخصيص أراضي مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال وترخيص موقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد مقاولين مشروع مصفاة الزور.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد الري بجوار سوق الجمعة كما وافقت على طلب شركة المشروعات السياحية إقامة سيرك بصفة مؤقتة ضمن موقع المدينة الترفيهية.

وأوضح أن اللجنة وافقت أيضا على طلبات وزارة الأشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مصنع أسفلت مؤقت بمنطقة السالمي وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لنقل المياه المنتجة من محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه إلى مجمعات مياه الزور.

وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة التعليم العالي (مجلس الجامعات الخاصة) استحداث مواقف سيارات سطحية مؤقتة بجوار موقع كلية القانون الكويتية العالمية في منطقة الدوحة إضافة إلى تخصيص موقع (الدركال) الخاص بمدينتي (المطلاع) و(نواف الأحمد) السكنيتين.

وبين أن اللجنة وافقت على تجديد المهلة المحددة لتنفيذ مشروع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في منطقة كبد كما وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص حيازة زراعية ضمن مشاريع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي ستستمر في تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة خصوصا الحكومية والتنموية والأهلية منها.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الماضي نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض أعضاء المجلس استقالاتهم.