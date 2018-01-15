البلدية: اعلان مواقع العربات المتنقلة مطلع فبراير المقبل

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 10:03 15/01/2018 حدث بتاريخ: 10:04 15/01/2018

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، بحث الجانبين في اجتماع مشترك عدة موضوعات لإزالة العراقيل ووضع الحلول المناسبة لانجازها على ارض الواقع من أهمها تحديد المواقع الخاصة بممارسة أنشطة العربات المتنقلة ووضع الشروط والضوابط لتراخيصها، المعارض المؤقتة وإصدار لائحة خاصة بها، الاشراف والمتابعة لسكراب السيارات، إصدار تراخيص بناء المصانع تخصيص ارض لحراج السيارات بالإضافة إلى ضم أنشطة جديدة للصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في إجتماع تنسيقي عقد بين مسؤولي الجهتين يوم الخميس الماضي والذي ترأسه وزيرا الاشغال والدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وعدد من قيادات وزارة التجارة وهيئة الصناعة بحث خلاله عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدية والتجارة وضرورة إزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.

وفِي بداية الإجتماع رحب وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالوزير خالد الروضان وأركان وزارة التجارة مؤكدا أن دور بلدية الكويت في دعم مشاريع الشباب هو دور فاعل ورئيسي إيمانا منها بفتح آفاق واسعة لطرح أفكارهم وترويج أنشطتهم من خلال إصدارها اللوائح اللازمة وتخصيص الاراضي لدعم المشاريع الشبابية.

وشدد الوزير الرومي أن البلدية جادة في إزالة اَي عراقيل تواجه المشروعات الخاصة بالشباب، لافتا الى ان كل البلدية ستسهم في دعم المشاريع الحيوية من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لاصدار القرارات بشأنها قريبا.

من جهته أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بأن البلدية ستنتهي من دراسة وتحديد المواقع الخاصة بالعربات المتنقلة مطلع شهر فبراير المقبل وسيتم تسليم هذه المواقع لوزارة التجارة، خاصة أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع الشبابية التي ستواصل البلدية طرحها في المستقبل سيكشف عنها في حينها.

وقال المنفوحي سننتهي من الدراسة الخاصة بتخصيص موقع لسوق دائم لبيع وشراء السيارات (الحراج ) بعد إستلام البلدية للتصور النهائي لموقع حراج السيارات من قبل وزارة التجارة الى جانب دراسة اخرى تعكف البلدية حاليا على الانتهاء منها تخص مواقع المعارض المؤقتة.