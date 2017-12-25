البلدية: غلق عدد من محال الاثاث المستعمل في الري بسبب تكدس البضائع خارج حدودها

جانب من حملة البلدية

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 15:13 25/12/2017 حدث بتاريخ: 15:13 25/12/2017

نفذت الفرق الميدانية في بلدية الكوين حملات تفتيشية أسفرت عن غلق عدد من المحال المخالفة في سوق الاثاث المستعمل بمنطقة الري بسبب تكدس البضائع خارج حدود المحلات واستغلال الساحات قبل الحصول على ترخيص من البلدية .

وأكدت إدارة العلاقات العامة ببلدية على قيام إدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع فريق الطوارئ المركزي التابع لمدير عام البلدية بتنفيذ حملة مكثفة على سوق الاثاث المستعمل حيث أنطلقت الحملة في التاسعة صباحا واستمرت لمنتصف الظهيرة وقد ترأسها مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس بدر ناصر بو رقبه ومدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق مشعل العازمي.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر بورقبه بأن إدارة النظافة قامت بالتنبية من قبل على أصحاب المحلات بعدم استغلال الساحات قبل الحصول على ترخيص ولم يستجيبوا وبناء عليه تم التعامل مع المخالفين بكل حزم في إطار النظم واللوائح التي سنتها البلدية.

وبدوره كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي بأن الحملة جاءت إستمرار للحملات التفتيشية التي يشنها مفتشي الادارة لرصد اى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور، لافتا إلى أن الحملات ستكثف في الايام المقبلة على كافة المناطق التابعة للمحافظة سوء إستغلال المساحة طبقا للقرار الوزاري 149 لسنة 2006 أو نظافة عامة وكذلك رفع السيارات المهملة والسكراب طبقاً لقرار الوزاري 190 لسنة2008.



وأكد العازمي على ان الحملة أسفرت عن غلق العديد من المحال إلى جانب حجز حمولة 56م3 من الاثاث المستعمل تمهيداً لارسالها لموقع حجز البلدية ، مؤكداً على ان المفتشين سيقومون بعمل حملات على سوق الاثاث المستعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.