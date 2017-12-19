علي الموسى: الكويت بقيادتها السياسية سباق في دعم الشعوب دوليا

جانب من التكريم

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 13:49 19/12/2017 حدث بتاريخ: 13:49 19/12/2017

أشاد عضو المجلس البلدي السابق المهندس علي الموسى بالقائمين على مبرة ابراهيم البغلي للابن البار، لافتا الى أن جائزة البغلي للابن البار تمثل أحد أوجهة المشاركة المجتمعية الفاعلة والبارزة في الدولة.

وقال الموسى في تصريح صحفي بمناسبة تكريمة من قبل المبرة أن العمل التطوعي واجب الفرد تجاه مجتمعه، وتعزز المفاهيم الاسرية وتبرز الوجه الحقيقي والإيجابي في المجتمع الكويتي.

وأضاف الموسى أن الجائزة الانسانية لمبرة الابن البار تعكس توجه المجتمع ومؤسساته المدنية في ترسيخ وتكريس مفاهيم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه كقائد للعمل الانساني، مؤكدا أن الكويت بقيادتها السياسية سباقة عالميا في دعم الشعوب الدولية.