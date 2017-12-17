وزير البلدية الرومي: خطة عمل من رؤساء القطاعات وان لم تنفذ خلال 100 يوم سيحاسب

الرومي والمنفوحي خلال الاجتماع اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 14:54 17/12/2017 حدث بتاريخ: 14:54 17/12/2017

استعرض وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط أهم 10 مشاريع لبلدية الكويت سواء المشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية وكذلك مشروع تطوير عمل البلدية فيما يخص الأرشفة الالكترونية وميكنة المعاملات إلى جانب التوصيات الخاصة بمتابعة أداء أفرع بلديات المحافظات وكذلك ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة بالإضافة إلى استغلال الساحات أمام مكاتب السيارات دون ترخيص.

وقد ترأس الاجتماع أمس وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في أول اجتماع له مع رؤساء قطاعات البلدية المختلفة وبحضور مدير عام البلدية، الذي شدد خلاله على دور رؤساء القطاعات وأفرع البلديات في جعل عجلة العمل تدور بشكل يحقق الإنجاز ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مصالح الناس.

ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالحضور، مثمنا ما تم بذلة من جهود في الفترة الماضية من قبل مدير عام البلدية قائلا "أن تحمّل المسؤولية يتطلب تظافر كافة الجهود لمواجهة تحديات كبيرة"، قائلا "لا نستطيع تحقيق اَي إنجاز الا بتفعيل دوركم في المتابعة والإشراف على عمل قطاعاتكم وحل اَي تشابك أو تداخل مع الوزارت والجهات الحكومية الاخرى".

وشهد الاجتماع عرض مرئي خاص بــ10 مشاريع الحالية والمستقبلية هى مدينة العمال في جنوب الجهراء، تستوعب 20 ألف عامل ومتوقع تنفيذها في الربع الاول من العام المقبل الى جانب إعداد دراسة 5 مشاريع لمدن عمالية اخرى في وقت واحد وكذلك مشروع المركز الثقافي والترفيهي لاحياء مدينة الكويت في الانشطة مثل المسارح التجارية وغيرها من الانشطة المناسبة للفترة المسائية لجذب المواطنين والمقيمين لزيارتها ومشروعي واجهة الجهراء وخليج الصليبخات بالاضافة الى مشروع المركز الخدمي بالعقيلة وكذلك المسلخ المركزي في منطقة الري ومبني المجلس البلدي الجديد وأضخم موقف سيارات بالشرق الأوسط "مجمع دسمان " الذي يستوعب 2300 سيارة والذي يفتتح في ابريل من العام المقبل وايضاً تطوير اسواق المباركية ومصنع النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء .





واشاد الوزير الرومي خلال الاجتماع الأول بمشروع تطوير عمل البلدية وبأنه نقله نوعيه للبلدية ونجاحةً يتطلب من رؤساء القطاعات في المحافظات إعطاء النظام الالكتروني إهتمام أكبر لتسهيل معاملات الناس خاصة انه أدى لوجود انطباع جيد عن البلدية، مشددا بأن مهمته كمسؤول الحرص على إنجاز الاعمال وتسهيل معاملات المراجعين الى جانب تطبيق قانون ولوائح ونظم البلدية وكذلك التشديد على محاربة الفساد للحد منه، داعيا كل رئيس قطاع أن يرفع له في غضون أسبوعين خطة عمل لتطوير القطاع المسؤول عنه شاملة المعوقات والحلول القابلة للتطبيق وعلى أساس كل خطة سيتم تقييم الأداء لكل مسؤول وأي تقصير أو أهمال في تنفيذها خلال 100 يوم سيحاسب.

وأضاف الرومي "مطلوب الجدية في العمل والجميع امامي مجتهد ما لم يثبت العكس ومن يقصر سيحاسب ومطلوب منكم الحرص على الالتزام بالعمل من خلال الحضور فلن اقبل بتعطيل مصالح المواطنين من اَي كائن كان ومن يرى بأنه غير قادر على العطاء فعليه أن يترجل ليفسح المجال لمن يملك القدرة على العمل، مؤكدا أن خطط العمل التي سترفع من رؤساء القطاعات ستكون محل تنفيذ وفق 100 يوم عمل ليتم بعد المدة تقييم الأداء لكل رئيس قطاع".

وشدد الرومي اثناء الاجتماع أن محاربة الفساد جزء أساسي من عملنا وضرورة قيام رئيس كل قطاعه بالعمل على مكافحة أوجهه أينما وجد، مشيرا الى أن الجدية بالعمل من خلال قيام كل رئيس قطاع بمتابعة اعمال قطاعه بشكل فاعل يَصْب في تحسين سمعه وأداء بلدية الكويت التي في الفترة الاخيرة بدأ المواطن يشعر بتحسن أداءها عبر التراخيص الالكترونية وشديد عقوبات المخالفات.