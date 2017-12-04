البلدية: ازالة 19 بقالة متنقلة غير مرخصة وسيارتين ثلج من مواقع التخييم

جانب من حملة البلدية

كتب بواسطة: %s المحرر البلدي المجموعة: البلدي نشر بتاريخ: 11:24 04/12/2017 حدث بتاريخ: 11:24 04/12/2017

أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي بجولة تفقدية على المخيمات المخالفة شمال البلاد والتي أقامها أصحابها خارج مواقع التخييم التي خصصتها البلدية لموسم التخييم الربيعي 2017/2018.

وفي هذا السياق أوضحت اللجنة بأن هذه الجولة استهدفت المخيمات المخالفة شمال البلاد التي لم يلتزم أصحابها بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية للتخييم إلى جانب البقالات المتنقلة والغير مرخصة.

وأضافت اللجنة بأن ادارة النظافة العامة و اشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 19 بقاله متنقلة غير مرخصة و5 شالهات وسيارتين ثلج و توزيع 35 انذار لمخيمات مخالفة لاشتراطات و ضوابط التخييم و ازالة 3 مخيمات غير مرخصة من بر السالمي

ونوهت اللجنة ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الازالة حيث سبقها وضع ملصقات تنذر اصحابها بالإزالة فور انتهاء المهلة القانونية لوضع الملصق.