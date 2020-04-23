تعافي النفط وأرباح الشركات ترفع معظم أسواق الخليج

أخبار الكويت

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 16:18 23/04/2020 حدث بتاريخ: 16:18 23/04/2020

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بتعافي أسعار النفط من مستويات متدنية قياسية ومجموعة من إعلانات الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وصعد خام برنت 1.55 دولار، أو 7.61 بالمئة، إلى 21.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بعد يوم من ملامسته 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ يونيو حزيران 1999.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي واحدا بالمئة. وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية واحدا بالمئة وتقدم سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.9 بالمئة.

ونزل سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) 0.6 بالمئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وفي دبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 1.6 بالمئة مدفوعا بقفزة 6.3 بالمئة لسهم إعمار مولز المشغلة لمراكز التسوق ومكاسب لسهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

لكن سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) هوى 3.2 بالمئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.8 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول. ودعا أكبر بنك في الإمارات لعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 27 أبريل نيسان حيث سيقر أرباح الربع الأول.

وقفز سهم دانة غاز 6.5 بالمئة. وأعلنت شركة الطاقة عن خطط لاستخدام عائدات أصولها المصرية التي تحاول بيعها في سداد صكوك تُستحق في أكتوبر تشرين الأول.

وتخلى المؤشر القطري عن مكاسب حققها في وقت مبكر ليغلق على انخفاض 0.3 بالمئة. وتراجع سهم مصرف الريان 2.6 بالمئة قبل إعلان أرباح الربع الأول.

لكن قفزة لسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 6.8 بالمئة خففت من هبوط المؤشر.

وسجلت شركة شحن ونقل الطاقة يوم الاثنين ربحا صافيا قدره 279.2 مليون ريال (76.70 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعا من 235.9 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وصعد سهم بنك الدوحة 0.7 بالمئة وتقدم سهم فودافون قطر 4.5 بالمئة بعد إعلانهما أرباحا صافية فصلية أعلى.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 3.3 بالمئة، وحققت جميع الأسهم على المؤشر مكاسب. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن صافي مشتريات المستثمرين المصريين والعرب للأسهم فاقت مبيعاتهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 6605 نقاط.

أبوظبي.. صعد المؤشر 1.9 بالمئة إلى 4063 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 1.6 بالمئة ليسجل 1891 نقطة.

قطر.. خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8473 نقطة.

مصر.. قفز المؤشر 3.3 بالمئة إلى 10120 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1308 نقاط.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3482 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر واحدا بالمئة مسجلا 5025 نقطة.

(الدولار = 3.6400 ريال قطري)