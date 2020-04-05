الصحة: حجر منزلي الزامي لمن غادر المحاجر المؤسية أو المؤسسة العلاجية

أخبار الكويت

وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 18:43 05/04/2020 حدث بتاريخ: 18:43 05/04/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسي واستكملوا اجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسمح لهم بالخروج مبينة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يوما وذلك اعتبارا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على الصحة العامة وتجنبا للعدوى بهذا الفيروس.

وأشار إلى أن على المعنيين بهذا القرار ارسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من (المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية) الى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل .