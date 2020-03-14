وزارة العدل الكويتية تطلق خدمة لسداد ملفات التنفيذ المدني ورفع كل الإجراءات دون الحاجة للمراجعة

أخبار الكويت

صورة أرشيفية لمبنى وزارة العدل الكويتية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 15:14 14/03/2020 حدث بتاريخ: 15:14 14/03/2020

أطلقت وزارة العدل الكويتية اليوم السبت خدمة (باي مي) لسداد ملفات التنفيذ المدني ورفع جميع الإجراءات دون الحاجة إلى المراجعة والاكفتاء بالاتصال على الأرقام المخصصة لذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المراجعين وتنفيذا للقرارات والتعليمات الصادرة أخيرا عن مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الجاري.

وأشارت (العدل) إلى أن الخدمة تقوم عليها الإدارة العامة للتنفيذ بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة وتم لذلك تخصيص الرقمين التاليين 24315309 - 24745664 ومن ثم سيرسل رابط إلكتروني ليتم الدفع من خلاله.