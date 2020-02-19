برنامج "يلا وطني" يستقبل الدفعة الثالثة من متدربي عام 2020

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:25 19/02/2020 حدث بتاريخ: 13:40 19/02/2020

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثالثة من متدربي عام 2020 ضمن برنامج "يلا وطني" لتأهيل الموظفين الجدد وذلك للعمل في فروع البنك المختلفة.

وكان في استقبال المتدربين مجموعة من قياديي البنك ومدراء الفروع المحلية وكذلك مسؤولي التوظيف وإدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة.

ويتضمن البرنامج تدريباً على تنمية المهارات الذاتية التي تساعد على تطوير الأداء في العمل مثل: تعزيز الثقة بالنفس والتقييم الذاتي، بناء الأداء المتميز، التغيير والابتكار، علم الإدارة والاتصال الفعال، أخلاقيات العمل والسلوك، العمل بروح الفريق الواحد.

ويمتد البرنامج الذي يشارك فيه نحو 12 متدرباً ومتدربة من الموظفين الجدد لفترة ثلاثة أسابيع وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل في الأفرع وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة العمل ومن ثم الخضوع للتدريب الميداني في الأفرع المنتسبين لها.

ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل المصرفي التي تضم: المبادئ المصرفية، بطاقات الائتمان، القروض، أنواع الحسابات، التأمين، مخاطر الاحتيال، غسل الأموال، بالإضافة إلى تقييم الفروع وأنظمة البنك.

ويعد برنامج يلا وطني أحد أهم برامج التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، حيث يهدف إلى تدريب الخريجين بشكل احترافي على مختلف جوانب العمل المصرفي وذلك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن المنظومة الاحترافية التي يتمتع بها البنك.

ويأتي برنامج "يلا وطني" ضمن البرامج التدريبية التي يطلقها البنك سنوياً بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث تم إعداد البرنامج ليتناسب مع حاجة سوق العمل، وذلك من خلال تقديمه فرصاً تدريبية للخريجين الجدد المميزين، والذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للبرنامج.