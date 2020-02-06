حماس تعتبر عملية دهس جنود اسرائيليين في القدس "فعلا مقاوما"

أخبار الكويت

الناطق باسم حماس حازم قاسم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 11:19 06/02/2020 حدث بتاريخ: 11:19 06/02/2020

عتبرت حركة حماس الخميس عملية دهس جنود إسرائيليين في القدس "فعلا مقاوما" ردا على إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان "الفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية".

وأصيب 14 شخصًا بينهم 12 جنديا بجروح جراء عملية دهس في وسط القدس الليلة الماضية. وإصابة أحد الجرحى بالغة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".

وقال قاسم "على كل مكونات الأمة أن تقف إلى جانب مقاومة شعبنا المشروعة، وأن توقف بعض الأطراف العربية تطبيعها مع الاحتلال فهو إلى زوال".

وقتل شاب فلسطيني الأربعاء برصاص جنود إسرائيليين في مدينة الخليل خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكشف ترامب عن خطته للسلام الشهر الماضي في واشنطن في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغياب أي مسؤول فلسطيني. وأثارت الخطة غضبا شديدا بين الفلسطينيين. إذ تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم مستوطنات وأراض فلسطينية أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق داخل الخليل، حيث يعيش مئات من المستوطنين اليهود في وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 الف نسمة.

وتدعو خطة ترامب أيضا إلى ترسيخ اعتبار القدس "عاصمة غير مقسمة" لإسرائيل، على أن تقام عاصمة دولة فلسطين المستقبلية شرق القدس.