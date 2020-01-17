ترودو يطالب ايران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة الى فرنسا

أخبار الكويت

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 21:47 17/01/2020 حدث بتاريخ: 21:54 17/01/2020

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ايران الجمعة بإرسال الصندوقين الاسودين للطائرة الاوكرانية المنكوبة التي اسقطت "خطأ" في الثامن من كانون الثاني/يناير، الى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل اليه الصندوقان الاسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الايرانية على الموافقة على القيام به".

ومن اصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 57 كنديا.

واضاف ترودو ان "الصندوقين الاسودين تعرضا لاضرار كبيرة ومن الاهمية بمكان (...) ان يتم تحليلهما في اسرع وقت".

وتابع ان "الفرنسيين عرضوا بالتأكيد اجراء التحليل، والمجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن ان يكونوا حاضرين في هذه العملية".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو ان ايران مستعدة لنقل الصندوقين الاسودين الى كييف.