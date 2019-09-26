نواب أمريكيون يستجوبون مدير المخابرات بشأن تعامل الإدارة مع تسريب

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الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب "الى اليمين" والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في نيويورك يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 18:24 26/09/2019 حدث بتاريخ: 18:24 26/09/2019

يواجه مدير المخابرات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسئلة نواب أمريكيين يوم الخميس بشأن تعامل الإدارة مع تسريب كان محور مسعى لمساءلة الرئيس.

وسيدلي جوزيف ماجوير القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد أن رفض إطلاع الكونجرس على تقرير التسريب على الرغم من أن القانون يلزم بإرساله للمشرعين بعد أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.

وتولى ماجوير منصبه منذ أقل من شهرين.

ورغم أن المساءلة الرسمية التي أعلنت عنها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء كانت مطلبا قاده الديمقراطيون، فقد انضم إليهم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في مطالبة الإدارة بإرسال تقرير التسريب للكونجرس. وسُمح لأعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ بالاطلاع عليه يوم الأربعاء.

وبعد الاطلاع على الشكوى قال السناتور بن ساس، وهو جمهوري من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ”يجب ألا يهرع الجمهوريون للدفاع وقول إن الأمر لا ينطوي على شيء في حين أن من الواضح أنه ينطوي على الكثير من الأشياء المثيرة للقلق البالغ“.

ووافق مجلس الشيوخ على قرار يدعو للسماح بإماطة اللثام عن التقرير بإجماع الأصوات يوم الثلاثاء. ووافق مجلس النواب يوم الأربعاء على إجراء مشابه بموافقة 421 عضوا وعدم رفض أي عضو، مع تصويت اثنين من الجمهوريين بالحضور، وذلك رغم تراجع الإدارة وموافقتها على إطلاع لجنتي المخابرات بالمجلسين على التسريب في غرف مغلقة في مقر الكونجرس.

ويمثل الخلاف أحدث فصل في صراع دائر على السلطة، إذ تقاوم إدارة ترامب جهود نواب ديمقراطيين يحققون في تعاملاته التجارية وأفعاله للحصول على وثائق وتسجيلات وشهادات من البيت الأبيض وكبار المسؤولين.

ويعتقد أن تقرير التسريب يضم محتوى اتصال هاتفي أجري يوم 25 يوليو تموز بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضغط فيه ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي تولى من قبل منصب نائب الرئيس، وذلك بالتنسيق مع وزير العدل الأمريكي ومحامي ترامب الشخصي.

وليس هناك دليل على أن بايدن، أو ابنه هانتر، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية، قد تصرف بشكل غير ملائم.

وأجري الاتصال بعد أن أمر ترامب بوقف صرف مساعدات أمريكية لأوكرانيا بما يقرب من 400 مليون دولار ولم تسمح الإدارة بصرفها إلا في وقت لاحق.

وأصدرت إدارة ترامب يوم الأربعاء النسخة الرسمية للاتصال الذي استمر نصف الساعة وذلك بعد يوم من إعلان بيلوسي أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدأ إجراء رسميا لمساءلة الرئيس.

* متابعة اللجنة

قال النائب الديمقراطي آدم شيف الذي سيرأس الجلسة باعتباره رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد قراءة تقرير التسريب إنه مكتوب بشكل جيد ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها ”مقلقة للغاية“ و“جديرة بالتصديق“.

وقال ”الشكوى... تقدم بالتأكيد معلومات يتعين على اللجنة متابعتها“.

وقال شيف إن وزارة العدل أساءت تفسير القانون بمنعها ماجوير من الكشف عن الشكوى.

وقد يواجه ماجوير أسئلة أيضا تتعلق بتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء جواء فيه أنه هدد بالاستقالة قلقا من أن يتعرض لضغوط من البيت الأبيض لحجب معلومات عن المشرعين. وأصدر ماجوير، المدير السابق للمركز القومي لمكافحة الإرهاب، بيانا نفى فيه ما ورد في الصحيفة.

ومن المقرر بعد الجلسة العلنية يوم الخميس أن يمثل ماجوير أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في جلسة مغلقة. وعين ترامب ماجوير قائما بأعمال مدير المخابرات في أوائل الشهر الماضي. ولم يعين الرئيس بعد مرشحا دائما للمنصب والذي يتعين ان يوافق عليه مجلس الشيوخ.

وظهر ترامب وزيلينسكي معا في نيويورك يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونفيا حدوث أي شيء غير ملائم في اتصالهما الهاتفي. وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين ”لم يضغط علي أحد“.

واتهم ترامب الديمقراطيين، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببدء إجراءات مساءلته لتحقيق مكاسب سياسية ”لعجزهم عن يمكنهم هزيمتنا في صناديق الاقتراع“.