بولسونارو يطالب ماكرون ب"التراجع عن إهاناته" قبل بحث مساعدة مجموعة السبع

أخبار الكويت

رئيس البرازيل جاير بولسونارو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 16:53 27/08/2019 حدث بتاريخ: 16:53 27/08/2019

اعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الثلاثاء استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الامازون، شرط ان "يتراجع" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "إهاناته".

وصرح بولسونارو لصحافيين "على السيد ماكرون أولا أن يتراجع عن الاهانات التي وجهها الي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي ان بولسونارو "كذب" في شأن تعهداته في ملف البيئة.

واضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الامازون "لقد وصفني اولا بانني كاذب ثم، بحسب معلوماتي، قال ان سيادتنا على الامازون هي قضية مطروحة للنقاش".

وتابع "قبل البحث والقبول باي شيء من فرنسا (...) على (ماكرون) ان يتراجع عما قاله وانطلاقا من ذلك يمكننا ان نتحدث".

ورفضت البرازيل رفضا قاطعا ليل الإثنين الثلاثاء المساعدة الطارئة التي عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".

ودعا اونيكس لورنزوني كبير موظفي ادارة الرئيس البرازيلي، ماكرون الى الاهتمام ب"بلاده ومستعمراته".

وكان اندلع سجال حاد بين الرئيسين على خلفية كلام صدر من بولسونارو بحق بريجيت ماكرون وووصفه الرئيس الفرنسي بانه "ينم عن قلة احترام".