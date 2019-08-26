ميركل تشيد "بخطوة كبرى الى الإمام" خلال المحادثات مع #طهران

أخبار الكويت

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 16:53 26/08/2019 حدث بتاريخ: 16:53 26/08/2019

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين المحادثات مع طهران بشأن الملف النووي والزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب غرب فرنسا الأحد، "خطوة كبرى إلى الأمام".

وقالت خلال مؤتمر صحافي في اليوم الأخير من قمة بياريتس "إنها خطوة كبرى إلى الأمام. هناك الآن أجواء تتيح اجراء محادثات"، مشيرة الى أن مباحثات الاحد تمت "بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا أمر مهم".

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقود الجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بخطوة دبلوماسية كبرى بدعوته وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زيارة ظريف تمت بموافقته.

وبدت الزيارة المفاجئة بمثابة انعطاف في الملف النووي الإيراني، في وقت وصلت فيه منطقة الخليج إلى حد الانفجار هذا الصيف بعد سلسلة هجمات على ناقلات نفطية وتدمير إيران لطائرة استطلاع أميركية.

ورحب ترامب، الذي يقود سياسة "ضغوط قصوى" ضد إيران يرفضها الأوروبيون، بـ"الوحدة" في مجموعة السبع إزاء الملف الإيراني.