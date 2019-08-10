سيرينا تهزم أوساكا في تورونتو وهاليب تنسحب

أخبار الكويت

الأمريكية سيرينا وليامز خلال مباراتها أمام اليابانية نعومي أوساكا بكأس روجرز للتنس في تورونتو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 18:10 10/08/2019 حدث بتاريخ: 15:52 10/08/2019

صعدت سيرينا وليامز إلى الدور قبل النهائي في كأس روجرز للتنس ليل الخميس بعد أن حققت أول انتصار لها خلال مسيرتها على نعومي أوساكا في أول مواجهة بينهما منذ خلاف اللاعبة الأمريكية مع الحكم في نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وفازت سيرينا 6-3 و6-4 ليستمر تراجع أوساكا مؤخرا لكن كانت هناك أخبار طيبة في وقت لاحق بعد خسارة كارولينا بليسكوفا ما سمح للاعبة اليابانية بطلة أمريكا المفتوحة واستراليا المفتوحة بأن تحل بدلا من اشلي بارتي على عرش تنس السيدات في التصنيف الجديد.

وستتقابل سيرينا في الدور المقبل مع ماري بوزكوفا الصاعدة من التصفيات والتي تقدمت بانسحاب سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون وحاملة لقب كأس روجرز من المواجهة بسبب مشكلة في وتر العرقوب بالساق اليسرى بعد خسارة المجموعة الأولى 6-4.

ولم تكن هناك أي شكوك بشأن أبرز مباراة الليلة الماضية في ثالث أقدم بطولة في التنس.

وعلى عكس ما جرى في فلاشينج ميدوز العام الماضي حين فازت أوساكا بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى لم تحدث أي مواجهات هذه المرة مع الحكم أو تحطيم للمضرب أو التعرض لعقوبات بعد أن قدمت سيرينا أداء قويا.

وترغب اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما في تعزيز أدائها على الملاعب الصلبة استعدادا لأمريكا المفتوحة المقررة بين 26 اغسطس اب والثامن من سبتمبر أيلول حيث تسعى لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا.

وقالت وليامز في مقابلة بالملعب ”لم نتقابل منذ النهائي في نيويورك الذي قدمت فيه أوساكا بالفعل عرضا جيدا جدا وحاولت الفوز ولو بمجموعة واحدة هذه المرة لانها هزمتني مرتين. حاولت أن أقدم أفضل مستوياتي قدر الامكان“.

وكادت سيرينا أن تصاب اثناء محاولة الوصول لكرة ساقطة خلف الشبكة من أوساكا في المجموعة الثانية لكنها قالت إن الأمور سارت على ما يرام.

وسيتواصل مشوار التشيكية بوزكوفا (21 عاما) المفاجئ في تورونتو بعد انسحاب هاليب، التي كانت تشتكي من مشكلة في وتر العرقوب طيلة الأسبوع، من المباراة.

وقالت هاليب ”مشاكل وتر العرقوب تطاردني منذ المباراة الأولى هنا. شعرت بها أكثر اليوم ولذا قررت الانسحاب. كان من الممكن أن أواجه سيرينا غدا ولن تكون مباراة سهلة“.

وفي وقت سابق بدور الثمانية تأقلمت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو مع آلام في الساق لتبقي على آمالها في كأس روجرز بالفوز 6-صفر و2-6 و6-4 على التشيكية بليسكوفا المصنفة الثالثة وتبلغ الدور قبل النهائي.

وبدا أن أندريسكو، التي عانت من انتكاسات بسبب عدة إصابات خلال مسيرتها الشابة، ستواجه مشكلة عندما عادت بحذر شديد للملعب بعد أن حصلت على فترة توقف لتلقي العلاج في نهاية المجموعة الثانية وتم وضع ضمادات كثيرة على فخذها الأيمن وبدا أن حركتها تأثرت.

لكن اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما، التي انطلقت نحو الشهرة بفوزها بلقب بطولة انديان ويلز في مارس اذار الماضي، قاتلت بكل قوة وبدت ندا لمنافستها لتفوز بشوط دون أن تخسر أي نقطة.

وواجهت أندريسكو كافة الإصابات وعدم الاتساق في المستوى في الأشهر الأخيرة لكنها بدت متجددة النشاط أمام جماهير بلادها وأظهرت الكثير من الروح القتالية مع امتداد كافة مبارياتها الأربع في البطولة لفترة طويلة.

وستلتقي أندريسكو في الدور المقبل مع الأمريكية غير المصنفة صوفيا كينين التي واصلت مسيرتها الرائعة في تورونتو بالفوز 7-6 و6-4 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة والبطلة السابقة محققة انتصارها الثاني على لاعبة من بين المصنفات العشر الأوليات خلال البطولة.